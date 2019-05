Jogador é despedido por fingir que estava doente para ir ver o Ajax

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Jordie van der Laan foi despedido do Telstar, da segunda liga holandesa, depois de ter fingido que estava doente para ir ver o Tottenham-Ajax, a contar para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

A mentira tem perna curta e Jordie van der Laan foi disso a prova mais recente. O atleta de 25 anos, que jogava no Telstar da segunda liga holandesa, recebeu um bilhete para o Tottenham - Ajax, a contar para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, e não conseguiu dizer que não. Problema? Mentiu para ir até Londres e acabou por ser despedido.

"Liguei para dizer que estava doente, mas claramente essa não foi a melhor decisão. No fim, alguém descobriu. O treinador disse que foi incrivelmente estúpido da minha parte e decidiu que o melhor era terminar o meu contrato", contou o atleta holandês à BBC.

De acordo com a emissora britânica, a escapadinha de Jordie van der Laan foi descoberta quando amigos e colegas o viram na televisão durante a emissão do jogo. Mas, antes da viagem, o técnicoMike Snoei já tinha desconfiado de que algo não batia certo, quando pediu para visitar o jogador e Jordie van der Laan recusou. Descoberta a mentira, o Telstar não perdeu tempo e despediu-o.

"Ele enganou-nos. Esteve ausente do clube durante quatro dias. Quando pedimos para ir ao médico do clube, ele disse que já tinha uma consulta marcada com o médico de família. No dia seguinte, a desculpa foi que estava de cama com febre", contou o diretor técnico do clube.

No meio de tanto "azar", Jordie van der Laan teve pelo menos o privilégio de ver o Ajax a vencer o Tottenham em Inglaterra e já garantiu ter bilhete para a segunda mão que se disputa esta quarta-feira em Amesterdão.