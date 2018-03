Jogador é expulso do jogo por causa do apelido

JN Ontem às 22:51 Facebook

No jogo entre o Hemel Hempstead Town e o East Thurrock, do quinto escalão de Inglaterra, um jogador foi expulso pelo árbitro devido a uma confusão por causa do apelido do jogador.

Sanchez Watt, do Hemel Hempstead Town, não vai esquecer tão cedo o encontro com o East Thurrock, em jogo a contar para a National League, quinto escalão inglês: no encontro disputado na terça-feira, o jogador da equipa da casa foi expulso pelo árbitro. Mas engane-se quem pense que o motivo tenha sido uma falta mais dura. O motivo foi nada mais, nada menos, do que o apelido do jogador.

Sanchez Watt viu um cartão amarelo e, nesse momento, Dean Hulme, o árbitro do encontro, perguntou-lhe o nome para fazer o registo. O jogador respondeu "Watt", que o árbitro entendeu como "What?", que em português significa "O quê?".

O árbitro repetiu a pergunta várias vezes e, face à resposta do jogador, Dean entendeu que o atleta o estava a desrespeitar e mostrou-lhe o cartão vermelho, dando-lhe ordem e expulsão.

Jordan Parkes, capitão do Hemel, interveio e explicou a confusão ao juiz da partida, que acabou por retirar o cartão vermelho.

Em declarações à BBC Sport, Dave Boggins, presidente do Hemel, contou que o caricato episódio acabou por ser divertido. "Foi um erro, e o árbitro foi homem o suficiente para o retificar. No final toda a gente acabou por achar divertido, incluindo o árbitro", afirmou.