Jogador francês de clube de Jorge Costa morre durante o sono

O Tours, clube da II Divisão francesa, cuja equipa principal é treinada pelo português Jorge Costa, anunciou, esta sexta-feira, a morte do jogador Thomas Rodriguez, de 18 anos, na noite de quinta para sexta-feira.

O anúncio foi feito pelo clube através de um comunicado online, no qual dá conta da "extrema dor" pela morte de Thomas Rodriguez, que estava a passar a noite no centro de formação do clube do norte de França, onde era residente. Thomas morreu durante o sono.

A partida com o Valenciennes, marcada para esta sexta-feira, foi adiada, e o clube pede que em todos os jogos da I e II Ligas do futebol francês e da Ligue 2 seja respeitado um minuto de silêncio.

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, antigo companheiro de equipa de Jorge Costa, publicou uma mensagem de apoio ao "amigo" noTwitter, falando de "mais um dia triste para o futebol", no qual lembra também Daniel Raimundo, adepto do Sporting, e Philippe Daguillon, fisioterapeuta do Nantes, seu antigo clube.

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, já deu as condolências à família.

"Mais um dia triste para o futebol. Um abraço às famílias do Daniel Raimundo, do Thomas Rodriguez e do Philippe Daguillon DAG, ao meu amigo Jorge Costa, e à grande família que deve ser o futebol", pode ler-se.