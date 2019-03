Jogador que ficou ferido em pancadaria não voltará a jogar

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Pacheco ficou ferido com gravidade, na pancadaria no final do D. Sandinenses-Gulpilhares, e não voltará a jogar.

Após oito dias de internamento no Hospital de Santo António, no Porto, Bruno Pacheco encontra-se a recuperar em casa das mazelas sofridas na sequência da pancadaria no final do jogo Dragões Sandinenses-Gulpilhares, da Divisão de Honra, disputado há duas semanas. O jogador do Gulpilhares, de 34 anos, sofreu um traumatismo craniano, seguido de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e, em conversa com o JN, garante, com sentimentos de revolta e desilusão, que não voltará a jogar, após 27 anos a competir.

"Estou proibido pelos médicos de jogar. Perdi o equilíbrio, não consigo andar sozinho, e a sensibilidade. A voz também mudou um pouco. Vou começar a fisioterapia, mas os médicos não me conseguem dar um tempo estimado para a recuperação", revela Pacheco, motorista de profissão que ficará um mês de baixa médica.

"Estou dependente da ajuda de terceiros para quase tudo. A minha mulher tem sido incansável, tal como o Vitinha [companheiro de equipa], que tem sido a minha bengala", agradece, emocionado, Pacheco, assegurando que os médicos não garantem a recuperação total. "Dizem que vai ser um processo longo e, se tudo correr bem, posso recuperar a 99%, mas sem certezas", explica o jogador, que descarta voltar a jogar.

"Não volto a jogar. A única prioridade é a família. Tenho um filho de seis anos e é nele que penso", justifica Pacheco, culpabilizando a "falta de segurança" no Estádio do Dragões Sandinenses pela pancadaria no final do jogo. Como consequência, foi agredido em vários sítios do corpo. "Se fosse organizado de outra forma, havia escaramuças entre os jogadores e ficava por ali. Mas não. Entraram adeptos e descambou", considera Pacheco, assegurando desconhecer o autor da agressão: "Penso que foi um adepto, mas não tenho a certeza".

APOIO

Motivações entre as inúmeras preocupações



Impossibilitado de trabalhar, Pacheco não esconde a preocupação com o momento que está a viver. "É um processo longo e que já me está a afetar economicamente. É mais um problema que tenho de ultrapassar", constata o jogador, sublinhando que o "Gulpilhares tem-se preocupado" com a situação que está a viver. Neste delicado período, tem-se "agarrado à família e aos amigos". E não esquece as palavras e gestos de incentivo que tem recebido, essencialmente do Gulpilhares e do Ermesinde, a ex-equipa. "Fiquei muito contente. Do Ermesinde, é o reconhecimento do que fiz no clube e as amizades que lá construí", diz "orgulhoso". Pacheco promete "só voltar ao futebol como dirigente ou treinador da formação".