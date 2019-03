Jogadora causa polémica por treinar grávida de cinco meses e meio

Nuno Barbosa Hoje às 20:48 Facebook

Sydney Leroux Dwyer tem 28 anos e representa a equipa feminina do Orlando Pride, que faz parte do grupo dos Orlando City, nos Estados Unidos, onde agora alinha o internacional português, Nani. Está grávida de cinco meses e meio, mostrou-se a treinar com uma barriga proeminente e causou ondas de choque. Até Neymar foi metido ao barulho

"A próxima vez que o Neymar fingir uma lesão, ele devia falar com você", reagiu um internauta à publicação, no Twitter, em que Sydney Leroux Dwyer anunciou ao Mundo a decisão de fazer pré-época com um bebé no ventre. "Não pensei que iniciaria a pré-temporada com cinco meses e meio de gravidez, mas aqui estamos", escreveu a atleta, na legenda da imagem que regista esse momento nada comum.

E se uns internautas reagiram com algum humor, houve outros que a consideraram como um bom exemplo e também não faltaram aqueles que a criticaram por colocar o bebé em risco. A esses, Leroux deixou uma mensagem: "Só faço exercícios sem contacto físico. Trabalho com bola, dou alguns toques. Não me coloco em situações de risco, em que a bola me possa atingir. Faço corridas sem grande intensidade e ouço o meu obstetra, que percebe bem mais disto do que as pessoas do Twitter, que me dizem o que devo ou não fazer com o meu corpo".

Refira-se, por fim, que Sydney Leroux já tem um filho de dois anos e é casada desde 2015 com o avançado Dom Dwyer, que é colega de equipa de Nani no Orlando City. Na equipa feminina do Orlando Pride, a protagonista desta história partilha o balneário com a melhor jogadora do Mundo, a brasileira Marta.