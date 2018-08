Sofia Esteves Teixeira 29 Abril 2018 às 22:41 Facebook

Twitter

A jogadora madeirense do S. C. Braga Laura Luís bisou no último jogo da equipa, frente ao Boavista, que acabou com uma goleada das minhotas por 9-0 frente às axadrezadas. E, num dos tentos, a jogadora das guerreiras "imitou" Cristiano Ronaldo e assinalou um golaço de bicicleta.