Arnaldo Martins, em Liverpool Hoje às 19:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O mítico estádio do Liverpool recebe, esta terça-feira, a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Cerca de três mil adeptos do F. C. Porto aplaudiram a entrada da equipa para o aquecimento, mostrando um enorme entusiasmo e confiança para o duelo com a formação inglesa.

Depois de ter sido eliminado pelo Liverpool na última edição da Champions, a equipa treinada por Sérgio Conceição tenta reescrever a história e procura, a partir das 20 horas, a primeira vitória de sempre do clube portista em solo inglês.