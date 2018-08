Jogadores do Sporting decidem jogar a final da Taça

16 Maio 2018 às 13:28 Facebook

Twitter

Os jogadores do Sporting decidiram, esta quarta-feira, jogar a final da Taça de Portugal, depois de um reunião com o sindicato dos jogadores, num hotel em Lisboa.

Os futebolistas do Sporting decidiram disputar a final da Taça de Portugal, independentemente das medidas legais a tomar por cada um após as agressões de que foram alvo na terça-feira, na Academia de Alcochete, anunciaram em comunicado.

"Sem prejuízo das decisões que cada um tomará, os abaixo assinados honrarão a sua condição de profissionais, disputando o jogo da final da Taça de Portugal no dia 20 de maio", lê-se num comunicado subscrito pela maioria do plantel do Sporting, após uma reunião com o Sindicato dos Jogadores.

No documento, os jogadores consideram "que não têm condições anímicas e psicológicas para de imediato retomar a sua atividade de uma forma normal" mas "porque a final da Taça de Portugal é uma festa do futebol português, um espelho do desporto nacional, no qual estão em causa todos os profissionais de futebol, o bom nome de Portugal e a dignidade das instituições do futebol, e também por respeito pelos seus colegas e pelo Clube Desportivo das Aves, e por todos quantos amam e vivem o futebol" decidem entrar em campo no domingo.

A final da Taça de Portugal opõe o Sporting e o Desportivo das Aves no domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 17.15 horas.