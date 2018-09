Jogadores do Sporting reagem a notícia sobre SMS enviada por Bruno de Carvalho

JN 04 Junho 2018 às 11:46 Facebook

Twitter

Os jogadores de hóquei do Sporting que, este sábado, se sagraram campeões, pela primeira vez em 30 anos, após uma vitória frente ao F. C. Porto, reagiram de forma irónica à notícia de um alegado SMS enviado por Bruno de Carvalho aos atletas, depois de, em maio, terem sido derrotados pelos portistas.

Um jornal nacional noticiou, este domingo, um dia depois da vitória sportinguista, que o presidente leonino tinha criticado a equipa depois de uma derrota frente aos dragões em maio, por 5-2, na meia-final da Liga Europeia, revelando uma alegada mensagem enviada pelo dirigente aos jogadores.

"Vocês desonraram-me, a mim e ao Sporting, envergonharam-me (...) Não vai existir qualquer contratação para a equipa e quem não tem contrato sai já. Quem tem, não renova mais nada. Esta modalidade é a que tem sido mais apoiada e é uma vergonha", dizia a suposta SMS, enviada em maio.

No mesmo dia, alguns atletas do plantel partilharam, nas redes sociais, uma fotografia de alguns jogadores da equipa e da notícia em questão, acompanhada da seguinte legenda: "Obrigado Presidente por nos despedir antes de sermos campeões! Que grande mensagem que nos enviou. Fez de nós campeões".

Entretanto, o dirigente leonino também reagiu, no Facebook, publicando uma imagem da suposta SMS enviada e da resposta dos jogadores, acompanhada pela legenda "Já cansa... Isto é união de aço e família".

Depois de ter vencido no voleibol e no andebol, o Sporting sagrou-se, no sábado, campeão em hóquei em patins. Uma imensa festa leonina, a que se juntou o presidente do clube, que não se conteve e saltou para a pista, aos pulos e aos abraços com os jogadores.