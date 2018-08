Rogério Matos 15 Maio 2018 às 23:18 Facebook



Os jogadores do Sporting que foram agredidos na tarde desta terça-feira por alguns adeptos de cara tapada deslocaram-se até à GNR do Montijo para prestar declarações e apresentar queixa. Alguns deles já saíram, entretanto, do local.

Segundo o que o JN apurou, estiveram na GNR do Montijo, Battaglia, Acuña, Fredy Montero, Mário Monteiro, fisioterapeuta do plantel - que já saíram das instalações no mesmo carro - Rúben Ribeiro, João Palhinha, William Carvalho, Bas Dost e Podence - que também já saíram - e Fábio Coentrão.

Entraram, entretanto, Rui Patrício, Bruno César, Mathieu, Coates, Bryan Ruiz, Piccini e Jorge Jesus.

A presença na GNR acontece, no âmbito das agressões na tarde desta terça-feira a alguns jogadores do Sporting por parte de cerca de 50 adeptos com a cara tapada.