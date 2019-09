Jogadores do Valência reuniram com presidente após ausência da conferência de Imprensa

Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O descontentamento dos jogadores do Valência pelo despedimento do treinador Marcelino Garcia Toral conheceu novos contornos na passada segunda-feira à noite, com o presidente a reunir-se de emergência com o plantel, após a recusa em comparecerem na conferência de Imprensa, em Londres, para a antevisão do jogo com o Chelsea, da Liga dos Campeões.

Os capitães do emblema valenciano e outros elementos da equipa estiveram reunidos na noite de segunda-feira com Anil Murthy, presidente do clube, para o recriminarem pelo despedimento do ex-treinador Marcelino García Toral e pela forma como tiveram conhecimento do mesmo. Segundo avança a imprensa espanhola, o dirigente terá tentado justificar a medida e baixado o tom do discurso, tendo, alegadamente, se desculpado. "Peço-vos perdão em nome de Peter Lim", terá dito aos jogadores, mencionando o dono do clube.

Após a ausência do plantel da conferência de Imprensa, o presidente tentou apaziguar os ânimos na esperança de que tudo volte à normalidade, mas os jogadores continuam a recusar fazer declarações enquanto não houver uma explicação institucional para os motivos da destituição de Marcelino do cargo de treinador.

No clube não "caiu" bem que a imagem deixada pelo Valência no regresso à Champions tenha sido a do atual treinador Albert Celades sozinho na sala de Imprensa. Na reunião com os futebolistas, Anil Murthy falou num virar a página e com o novo técnico procurar recuperar a estabilidade da equipa. Contudo, os jogadores argumentam que isso já havia com Marcelino e que continuam sem entender a situação.

O presidente falou também com o operador televisivo que detém os direitos de transmissão da Liga dos Campeões para dar a versão do clube sobre o que aconteceu na última semana, desde o despedimento de Marcelino e a contratação de Celades. Os jogadores continuam a manter o silêncio em frente aos meios de comunicação social.