Jogadores internacionais russos acusados de agressão a ministro de Putin

Alexandr Kokorin, do Zenit, e Pavel Mamáev, do Krasnodar, envolveram-se em cenas de pancadaria com um membro do Governo de Vladimir Putin.

Como se pode ver nas imagens de videovigilância divulgadas pelos média russos, o responsável do Ministério da Indústria e do Comércio foi atingido com uma cadeira arremessada por um indivíduo que será Kokorin e, logo depois, levou uma bofetada de outro elemento, que será Mamayev. De acordo com a Polícia moscovita, o desacato está agora sob investigação e os dois jogadores podem enfrentar uma pena de prisão.

Um membro do centro estatal de investigação também teve de receber tratamento hospitalar.



Recorde-se que Kokorin e Mamayev já são reincidentes neste tipo de escândalos. Em 2016, os dois jogadores foram condenados após terem organizado uma festa no Mónaco, onde gastaram cerca de 250 mil euros só em champanhe, depois da eliminação da Rússia, na fase de grupos do Euro2016.