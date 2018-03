"Jogadores não estão em teste", diz Fernando Santos

Rui Farinha Hoje às 12:29 Facebook

Fernando Santos, selecionador de Portugal, afirmou esta quinta-feira que a seleção não tem o sonho, mas o objetivo de se sagrar campeã mundial. "Não somos favoritos mas lutaremos pelo triunfo", disse, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A equipa viaja esta quinta-feira para a Suíça, onde vai disputar particulares com o Egito e a Holanda, e garantiu que os futebolistas não estão nervosos. É a última oportunidade de alguns se mostrarem antes do Mundial. "Já lhes disse para desfrutarem das partidas, não estão em teste".

Fábio Coentrão foi convocado mas acabou por ficar de fora. "O departamento clínico foi muito claro: os exames não detetaram uma lesão mas apresentou queixas muito fortes numa coxa. Por aí fico".

Recentemente naturalizados portugueses, Jardel e Maicon gostariam de jogar pelo conjunto das quinas. No entanto, Fernando Santos não conta com ambos. "Não fazem parte do meu lote alargado de 35 jogadores para o Mundial".

Já Nani, ausente das últimas convocatórias, está em dúvida para a competição. "Está no patamar dos jogadores que podem ser chamados".