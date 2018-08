21 Maio 2018 às 02:49 Facebook

Milhares de adeptos receberam o Desportivo das Aves na chegada a casa, após a conquista da Taça de Portugal. A grande maioria esteve no Jamor, mas voltou a tempo de fazer o ninho para acolher a equipa.

Milhares de adeptos receberam o novo detentor da Taça de Portugal na chegada a casa. A equipa chegou a Vila das Aves por volta das 2.30 horas da madrugada de segunda-feira e mudou para um autocarro panorâmico, para fazer a viagem de consagração entre os adeptos e mostrar o troféu conquistado no Jamor.

A maioria dos adeptos presente na festa em casa fez o mesmo percurso da equipa. Dos pouco mais de oito mil habitantes de Vila das Aves, cerca de seis mil foram ao Jamor apoiar o clube. Regressaram a tempo de acolher os vencedores da Taça de Portugal, que percorreram as ruas da cidade no autocarro panorâmico até chegar junto do estádio, o local da festa avense, após horas de espera para centenas de adeptos que ficaram em casa.

Com a maior parte da população da Vila das Aves ainda a fazer a viagem de regresso para a localidade, depois de ter assistido à partida no Jamor, a festa foi sendo feita durante a noite de domingo junto ao estádio por mais de duas centenas de pessoas, que aguardaram a chegada dos jogadores.

A animação no local esteve cargo de um DJ, que numa improvisada "fan zone" junto ao recinto, com algumas barracas de comidas e bebidas, manteve a pequena multidão entretida com música e cânticos alusivos à conquista do troféu.

Numa noite que promete ser longa na freguesia do concelho de Santo Tirso, a equipa foi recebida pelos adeptos num palco montado junto ao estádio, para a consagração e a exibição da taça.

O Desportivo das Aves conquistou a Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting por 2-1, na final da 78.ª edição da prova, disputada no Estádio do Jamor, em Oeiras.

O avançado Alexandre Guedes, de 24 anos, foi o "herói" dos comandados de José Mota, ao "bisar", aos 16 e 72 minutos, enquanto o suplente colombiano Montero marcou o golo do conjunto de Jorge Jesus, aos 85.