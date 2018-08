Jogadores vão evitar Bruno de Carvalho no Jamor

NELSON MORAIS COM ALEXANDRE PANDA, EMÍLIA MONTEIRO, MIGUEL PATACO E ROGÉRIO MATOS 19 Maio 2018 às 00:48 Facebook

Twitter

A decisão do plantel de evitar Bruno de Carvalho reforça a associação do dirigente ao caso de violência, mas o processo ainda não tem prova. MP já terá ouvido mensagens incriminatórias.

Os jogadores do plantel do Sporting não querem voltar a cruzar-se com o presidente do clube, Bruno de Carvalho, e tencionam evitá-lo até no próprio Estádio do Jamor, antes e depois do jogo da final da Taça de Portugal, seja qual for o resultado, apurou o JN.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui