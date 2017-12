Jogadores do Rio Ave voltaram a ser ouvidos na Judiciária

ALEXANDRE PANDA E ÓSCAR QUEIRÓS Hoje às 00:30 Facebook

Futebolistas do Rio Ave inquiridos no âmbito do jogo com o Feirense. Inquérito ter-se-á alargado ao encontro com o Benfica.

Três defesas do Rio Ave, já constituídos arguidos, e ainda Luís Castro, o antigo treinador da equipa de Vila do Conde, voltaram a ser ouvidos, há dias, na Polícia Judiciária (PJ) do Porto, no âmbito da investigação sobre suspeitas de combinação de resultados para lucrar com apostas desportivas, relativamente ao jogo Feirense-Rio Ave, da época passada. Nestas audições, os inquiridos foram questionados sobre outros jogos, inclusive partidas com o Benfica. O clube encarnado foi no sábado citado por vários órgãos de comunicação social como estando a ser investigado por suspeitas de corrupção, num jogo frente ao Rio Ave da época 2015/2016. Ambos os clubes rejeitam estar envolvidos em esquemas de corrupção.

