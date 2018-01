O jogador do Desportivo de Chaves Davidson (C) festeja a marcação de um golo contra a equipa do Vitória de Guimarães durante o jogo da Liga de Futebol disputado no estádio Estádio Municipal Engº Manuel Branco Teixeira em Chaves 12 de janeiro de 2018. FOTO PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Foto: PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

12 Janeiro 2018