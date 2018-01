Confrontos no Cesarense - F. C. Porto em Juniores A

Rui Almeida Santos Hoje às 17:56, atualizado às 19:58 Facebook

O final do jogo da 18.ª jornada do Campeonato Nacional de Juniores A da primeira divisão da zona norte, entre o Cesarense e o F. C. Porto ficou marcado por confrontos entre jogadores que obrigaram à intervenção da Polícia. Um jogador do F. C. Porto foi identificado.

No final da partida entre o Cesarense e o F. C. Porto, do Campeonato Nacional de Juniores A e que os dragões perderam por 3-1, os jogadores envolveram-se em picardias e agrediram-se mutuamente no túnel e relvado, obrigando à intervenção da GNR.

A confusão começou no acesso ao túnel. Quando iam para os balneários, os jogadores envolveram-se e voltaram para o recinto de jogo.

No entanto, apesar da tentativa da polícia em dispersar os jogadores, os adeptos também invadiram o relvado e um começou a agredir um elemento da polícia, fugindo do estádio em seguida. No meio da confusão, o presidente do Cesarense, ao tentar ajudar a resolver o conflito no relvado, também terá sido agredido.

Ainda antes do final da partida, aos 90+7, no último minuto de compensação, o Cesarense fez o 3-1 e, no festejo do golo, o antigo presidente do clube, Pedro Rodrigues, caiu de costas da bancada para o relvado e foi transportando de ambulância para o hospital.