12 Maio 2018 às 22:22 Facebook

Twitter

O Boavista venceu (1-0), este sábado, o Belenenses com um golo de Kuca e, no final do encontro, os adeptos invadiram o relvado para conseguir as camisolas e calções dos jogadores.

No estádio do Bessa, Kuca marcou o golo da vitória dos axadrezados aos 19 minutos, num jogo em que Bruno Pereirinha viu o segundo cartão amarelo antes do intervalo (42) e deixou o Belenenses reduzido a 10 unidades.

No final do encontro, os adeptos da equipa da casa invadiram, de forma pacífica, o relvado e tentaram ficar com as camisolas e calções dos jogadores axadrezados.