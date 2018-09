Inglaterra-Suíça transmitido a preto e branco durante 25 segundos

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:32 Facebook

Twitter

O jogo de preparação desta terça-feira, entre a Inglaterra e a Suíça, será transmitido a preto e branco durante 25 segundos, numa iniciativa do 25.º aniversário da campanha "Kick It Out".

Esta campanha pretende combater o racismo e a discriminação dentro das quatro linhas, uma medida que já recebeu a aprovação de Paul Elliot, dirigente da Federação Inglesa de Futebol.

"Contamos que a transmissão seja uma poderosa forma de recordar como o futebol, nos últimos 25 anos, evoluiu para um jogo mais aberto, dando as boas-vindas a todos independentemente da idade, género, incapacidade, raça, religião ou orientação sexual", atirou Herman Ouseley, membro da Kick It Out, em declarações ao jornal The Guardian.