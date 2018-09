Jogo particular entre Japão e Chile cancelado devido a sismo

JN Hoje às 16:10 Facebook

O jogo particular entre as seleções de futebol do Japão e Chile, marcado para sexta-feira, foi cancelado devido ao sismo que assolou a região de Sapporo, onde deveria ser realizado o encontro, anunciaram esta quinta-feira as duas federações.

A ilha de Hokkaido, que ia receber o encontro, foi afetada por um sismo que provocou, de acordo com o comunicado da Federação de Futebol do Japão, "danos severos nas infraestruturas" e "quebras nas linhas de transportes públicos"



Pelo menos duas pessoas morreram na sequência do terramoto de magnitude 6,7 que atingiu Hokkaido, no Japão, segundo informações divulgadas pelas autoridades nipónicas.