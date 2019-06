Jogos ao almoço e linha de fora de jogo no VAR. Eis a nova Liga

Hoje às 21:01 Facebook

Escalão maior do futebol português terá novidades importantes para a próxima temporada. Jogos à segunda-feira, por exemplo, serão exceções.

A época 2019/20 trará algumas novidades na I Liga do futebol português, que foram divulgadas esta segunda-feira pela Liga de Clubes. Horários novos e mais tecnologia para auxiliar as equipas de arbitragem serão implementados já.

"Criámos um novo horário, o das 12.45 horas. Portanto, as equipas vão poder jogar também à hora de almoço. Mantêm-se os horários do ano passado e cria-se aqui um novo, mas claro que o horário nobre será o das 20 horas", anunciou Sónia Carneira, a diretora executiva da Liga. A dirigente estabeleceu ainda como prioridade a realização dos encontros entre sexta-feira e domingo, ficando apenas o derradeiro dia (segunda-feira) para os clubes envolvidos nas competições europeias, nomeadamente a Liga Europa, cujos desafios se disputam à quinta-feira e precisam depois de cumprir o período obrigatório de descanso, de 72 horas.

Outra novidade, significativa para a arbitragem, é a introdução de linhas de fora de jogo no sistema de videoárbitro, que serão comuns a todos os jogos e independentes das transmissões televisivas, o que não aconteceu nas duas últimas temporadas.

"Depois de um processo de estudo com resultados positivos, a FPF (Federação Portuguesa de Futebol) e a LPFP (Liga), esta em articulação com os clubes participantes na I Liga em 2019/20, decidiram implementar esta ferramenta", lê-se no comunicado conjunto, enviado à agência Lusa.

FPF e LPFP acrescentam que, ao darem mais este passo, os dois organismos disponibilizam os recursos necessários, "de forma a corresponder às exigências da competição".