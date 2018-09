Porto vai transmitir jogos do Mundial em ecrã gigante

07 Junho 2018 às 19:24 Facebook

Os jogos do Campeonato do Mundo de Futebol, que se disputam na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho, vão ser transmitidos num ecrã gigante na Cordoaria.

O Largo do Amor de Perdição, em frente ao Centro Português de Fotografia, foi o espaço escolhido pela Câmara do Porto para receber as transmissões dos jogos, de acordo com o portal de notícias da autarquia.

"O espaço terá uma zona de restauração, um espaço da Federação Portuguesa de Futebol e ainda um palco para animação durante os jogos de Portugal", acrescenta a publicação.

Durante a fase de grupos, Portugal tem marcados três jogos: a 15 de junho frente a Espanha (19 horas), a 20 de junho contra Marrocos (13 horas) e a 25 frente ao Irão (19 horas).