John Isner fora de Roland Garros e falha 25.º Grand Slam consecutivo

O tenista norte-americano John Isner, 34 anos, anunciou, esta sexta-feira, que vai falhar o Open de França por lesão, colocando um ponto final numa série de 24 presenças consecutivas em torneios do Grand Slam.

O número 11 do ranking mundial, de 34 anos, revelou através da rede social Twitter que a lesão que sofreu no pé esquerdo durante a final do Miami Open (31 de março) o impede de participar em Roland Garros.

John Isner, que tem como melhor resultado a participação na meia-final em Wimbledon no ano passado, não falhava um "major" desde o Open da Austrália de 2013.

O norte-americano venceu o jogo mais longo da história do ténis, 70-68 no quinto 'set' contra o francês Nicolas Mahut (primeira ronda do torneio de Wimbledon em 2010), num encontro que durou mais de 11 horas e se estendeu por três dias.