Através das redes sociais do Benfica e do próprio jogador, o avançado Jonas, de 35 anos, anunciou o fim da carreira de futebolista. A despedida oficial será feita esta quarta-feira, antes do jogo de apresentação aos sócios do campeão nacional, frente ao Anderlecht, marcado para as 20.30 horas.

"Olá apaixonados adeptos do Benfica. Gravei este vídeo para informar, junto com o Benfica, que decidi encerrar a minha carreira de jogador profissional de futebol. E como não podia ser diferente, quero celebrá-lo com muita alegria, juntamente com cada um de vocês. Convido todos para que amanhã [quarta-feira], a partir das 19.30, compareçam no Estádio da Luz para darmos início a mais uma época e também aos momentos finais da minha carreira profissional. Contamos com a presença de todos. Um grande abraço", diz o antigo avançado.

Jonas começou a carreira sénior em 2005, no Guarani do Brasil. Depois representou Santos, Grémio e Portuguesa até rumar à Europa para defender as cores do Valência. Em 2014 transferiu-se para o Benfica, onde realizou as últimas cinco temporadas da carreira. No total, por todos os referidos clubes, disputou 563 jogos e apontou 290 golos.

No que toca a títulos coletivos, conquistou quatro campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira, sempre ao serviço do Benfica.