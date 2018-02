Jonas convocado à condição para receção ao Boavista

Ontem às 20:43 Facebook

O avançado brasileiro e melhor marcador da Liga portuguesa, Jonas, é a grande nota de destaque na lista dos 19 futebolistas convocados pelo treinador do Benfica, Rui Vitória, para a receção ao Boavista, no sábado.

O autor de 25 golos na Liga sofreu um traumatismo no joelho esquerdo no triunfo, por 3-1, diante do Portimonense, na ronda anterior, e ao longo desta semana trabalhou de forma condicionada, motivo pelo qual só este sábado de manhã serão dissipadas todas as dúvidas.

Para este encontro da 23.ª jornada da Liga, destaque também para a ausência de Douglas e para a permanência de Eliseu no lote dos eleitos.

O Benfica, segundo classificado, em igualdade com o Sporting, com 53 pontos, recebe este sábado, às 18.15 horas (BTV), o Boavista, sexto com 30, em jogo da 23.ª jornada da Liga.

Lista dos 19 futebolistas convocados:

- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.

- Defesas: Grimaldo, Luisão, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias.

- Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Pizzi, Cervi, Rafa, Diogo Gonçalves e João Carvalho.

- Avançados: Raúl Jiménez, Jonas e Seferovic.