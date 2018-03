Hoje às 19:03 Facebook

Penálti marcado pelo brasileiro, em cima do intervalo, dá vantagem às águias na receção ao Vitória de Guimarães. Vimaranenses tiveram um golo anulado.

Impedido de perder pontos na luta pelo título, o Benfica entrou a mandar no jogo e, aos três minutos, Jonas cabeceou para defesa de Miguel Silva. Porém, com o passar do tempo, o Vitória de Guimarães foi-se libertando e criou lances de perigo junto à baliza defendida por Bruno Varela.

Aos 24 minutos, Raphinha festejou o golo do Vitória de Guimarães, mas o lance foi anulado, por fora de jogo. Uma decisão que, posteriormente, viria a ser validada pelo videoárbitro. As águias mandavam no jogo, dominavam na posse de bola, mas sentiram dificuldades para contrariar a organização defensiva dos vimaranenses, que se revelaram perigosos quando conseguiam chegar ao último reduto encarnado.

Aos 43 minutos, a bola bateu na mão de João Aurélio, no interior da área vimaranense, e o árbitro, após consultar o VAR, assinalou penálti. Jonas mostrou a habitual eficácia, não perdoou, e colocou o Benfica na frente do marcador.