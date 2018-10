JN Hoje às 19:59 Facebook

O encontro entre Sertanense e Benfica, com início marcado para as 20.45 horas, referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal, será disputado no Estádio Cidade de Coimbra, em Coimbra.

Onze do Benfica: Svilar; Corchia, Rúben Dias, Samaris e Yuri Ribeiro; Alfa, Gabriel e Gedson; Zivkovic, Rafa e Jonas



Onze do Sertanense: Rafa Santos; Tito Júnior, Tiago Correia, Rojas e Bruno; Kevin, Hugo Barbosa e Batista; Davou, Pereirinha e Ricardo Pires