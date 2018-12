Jonas decisivo dá triunfo sofrido ao Benfica no Bonfim

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:55 Facebook

O Benfica venceu este sábado o V. Setúbal pela margem mínima no Bonfim. Jonas marcou o único golo do encontro e encarnados igualaram o melhor registo da temporada com três vitórias consecutivas.

O Estádio do Bonfim é, habitualmente, um terreno difícil para os encarnados e, este sábado, não foi exceção. Se na última visita ao recinto do V. Setúbal os encarnados evitaram um empate nos últimos minutos graças a um golo de grande penalidade de Raúl Jiménez, este sábado, Jonas resolveu o encontro ainda na primeira parte.

Grimaldo abriu na esquerda para Gedson, o português cruzou e Jonas, de primeira e de pé esquerdo, fez o golo do Benfica. Foi a primeira assistência de Gedson Fernandes e o quarto jogo consecutivo de Jonas a marcar, que já soma seis golos em sete jogos.

Em vantagem, o Benfica ia controlando o encontro mas nos últimos minutos, principalmente após a entrada de Zequinha, o V. Setúbal encostou os encarnados às cordas, que tiveram de sofrer para sair do Bonfim com os três pontos. Em cima do minuto 90, Vlachodimos negou mesmo o golo a Cádiz. Após um cruzamento da direita do V. Setúbal, o avançado, sozinho na área, cabeceou na direção do guardião encarnado, que defendeu e segurou a vitória das águias.

O Benfica espera agora pelo desfecho do jogo do Sporting, que recebe o Desportivo das Aves no domingo e, em caso de vitória, retoma a segunda posição, a quatro pontos dos dragões.