Jonas decisivo dá vitória ao Benfica no Funchal

O Benfica venceu o Marítimo, no Funchal, pela margem mínima. Jonas, ainda na primeira parte, marcou o único golo do encontro.

Com apenas uma novidade no onze - Cervi foi o escolhido para render o lesionado Rafa - o Benfica chegou ao golo ainda na primeira parte. Após uma boa oportunidade do Marítimo - um remate cruzado de Rodrigo Pinho no lado esquerdo da área saiu por cima - o árbitro assinalou uma grande penalidade a favor dos encarnados em cima do intervalo.

Após um cruzamento de Cervi para Jonas, o brasileiro tentou o remate e foi travado por Amir. João Pinheiro não teve dúvidas e, na conversão do castigo máximo, o camiosla 10 não perdoou e marcou o golo do triunfo do Benfica na Madeira, o quinto consecutivo.

Com este triunfo, o Benfica, que não vencia nos Barreiros desde maio de 2016, subiu, à condição, ao terceiro lugar da Liga com 29 pontos, a quatro do líder F. C. Porto e um de vantagem em relação ao Sporting, que este domingo recebe o Nacional.