Jonas e Fejsa de fora numa "final" para duas equipas

Bruno Lage, técnico do Benfica, confirmou, este sábado, no Seixal, a ausência de Jonas e Fejsa do dérbi frente ao Sporting, domingo em Alvalade. Discussão que rotula de "final" para as duas equipas.

Jonas e Fejsa continuam de fora das soluções da equipa do Benfica que enfrenta domingo (17.30 horas), o Sporting, em Alvalade. A garantia da ausência dos dois elementos foi assegurada por Bruno Lage durante o lançamento do encontro.

"É uma final para as duas equipas. Temos de ser determinados, organizados e competentes para vencer", assumiu o responsável das águias questionado sobre se o triunfo constituía uma condição indispensável face ao atraso para a liderança - Benfica e Sporting a cinco e dez pontos do F. C. Porto, respetivamente.

Por outro lado, rejeitou que as saídas de Ferreyra e Castillo, a quem desejou sorte e reconheceu que não estavam a "corresponder", deixasse a formação mais limitada no ataque.

"Jogamos em 4-4-2, mas podemos fazê-lo de outra forma e os dois elementos mais adiantados não têm de ser pontas de lança, mas sim avançados. E no plantel temos cinco que podem fazer essa posição ", sublinhou o responsável sobre Jonas, Seferovic, Félix, Rafa e Jota.

O treinador reforçou ainda a tese e lançou um desafio. "Falou-se que o Benfica não se reforçou. Então pergunto quando valem jogadores como Ferro, Zlobin, Florentino e Jota?", acentuou.