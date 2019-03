Jonas é o "futebolista do ano" do Benfica

João Faria Ontem às 23:33 Facebook

O Benfica premiou Jonas com o galardão "futebolista do ano", durante a gala do clube, que decorreu, na noite desta quinta-feira, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Nesta categoria estavam nomeados Jonas, Jardel, Grimaldo e a jogadora Darlene Sousa, acabando por o mais votado ser o avançado brasileiro.

A Gala para a entrega dos Galardões Cosme Damião distinguiu ainda João Tralhão, como "treinador do ano", e João Félix, como "revelação", entre outros.

"É um orgulho enorme receber este prémio", disse Jonas, reconhecendo estar "grato" ao Benfica, por o ter acolhido "na fase mais delicada" do percurso profissional. "Muito obrigado", concluiu Jonas, em lágrimas e visivelmente emocionado.

Após a gala, o atacante brasileiro afirmou: "Muito provavelmente vou acabar a carreira aqui [no Benfica]".