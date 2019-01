Jonas e Vlachodimos de regresso ao onze do Benfica frente ao Portimonense

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:11 Facebook

O Benfica defronta, esta quarta-feira, o Portimonense em jogo da 15.ª jornada da Liga. Vlachodimos e Jonas estão de regresso ao onze dos encarnados.

Para o encontro desta quarta-feira, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Ebuehi e Rafa. Do lado da equipa da casa, António Folha pode contar com a equipa na máxima força.

Onze do Portimonense: ​Ricardo Ferreira; Vítor Tormena, Ruben Fernandes, Jadson e Manafá; Pedro Sá, Ewerton e Dener; Paulinho, Jackson e Nakajima.

Onze do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson, Pizzi, Zivkovic, Cervi e Jonas

O pontapé de saída está marcado para as 20.15 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga) O videoárbitro será António Nobre (Leiria).