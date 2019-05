Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:19 Facebook

Numa altura em que o Benfica vencia o Santa Clara por 4-1 e estava prestes a assegurar o 37.º título nacional, Jonas foi chamado para entrar no lugar de João Félix. Na hora de entrar no relvado, o avançado brasileiro não conteve as lágrimas.

Veja o momento: