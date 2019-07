Jonas em lágrimas no adeus ao Benfica

JN Ontem às 22:50 Facebook

O Benfica apresentou, esta quarta-feira, os 32 jogadores que vão compor o plantel que vai atacar a temporada 2019/20, numa cerimónia em que todas as atenções acabaram por recair em Jonas que, na terça-feira, anunciou o fim da carreira.

No Estádio da Luz, antes do encontro de preparação com os belgas do Anderlecht, que as águias perderam por 1-2, os jogadores benfiquistas foram entrando um a um no relvado, encaminhando-se para o palanque que se encontrava no centro do terreno de jogo. A maior ovação ficou reservada para Jonas, o último dos elementos a mostrar-se aos presentes, envergando a camisola 10.

O presidente das águias, Luís Filipe Vieira, presenteou o brasileiro com um troféu em forma de águia, e Jonas retribuiu o gesto, oferecendo também ele uma placa ao líder benfiquista, antes de ambos selarem o momento com um abraço e visivelmente emocionados.

Os jovens Nuno Tavares, Nuno Santos, João Ferreira, Tiago Dantas, Pedro Álvaro e David Tavares foram as outras caras novas de uma equipa que terá o primeiro encontro oficial da época a 4 de agosto, diante do rival Sporting, para a Supertaça Cândido de Oliveira, no Estádio do Algarve.

No sábado, a equipa campeã nacional joga em Coimbra, perante a Académica, antes de partir, na próxima segunda-feira, para uma digressão aos Estados Unidos, onde competirá na International Champions Cup (ICC).