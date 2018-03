Jonas embala Benfica para a liderança

Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Águias venceram na receção ao Vitória de Guimarães, por 2-0, e ascenderam, à condição, ao primeiro lugar. Jonas bisou.

O Benfica cumpriu o favoritismo na receção ao Vitória de Guimarães, venceu por 2-0, com dois golos de Jonas, e subiu, à condição, ao primeiro lugar da Liga. Águias somam mais um ponto do que o F. C. Porto, que joga depois de amanhã, segunda-feira, no Restelo, com o Belenenses.

O Vitória de Guimarães foi o primeiro a festejar o golo, aos 24 minutos, por Raphinha. Porém, o lance foi anulado por fora de jogo, decisão que viria a ser confirmada pelo videoárbitro. E foi preciso recorrer ao VAR para decidir o lance que viria a marcar o jogo, uma mão de João Aurélio, na área vimaranense, que originou penálti a favor do Benfica, em cima do intervalo. Jonas não perdoou e abriu caminho ao triunfo das águias.

Aos 59 minutos, Raphinha esteve perto do empate, mas esbarrou em Bruno Varela. Depois, aos 78 minutos, Raul Jiménez deu espetáculo ao cruzar, de letra, para Jonas marcar de cabeça e assinar o bis. O segundo golo do brasileiro, que já leva 33 remates certeiros no campeonato, sentenciou o jogo.