Jonas para adeptos do Sporting: "Vou ficar para vos ganhar mais vezes"

À saída do Estádio de Alvalade, após a derrota frente ao Sporting e consequente eliminação do Benfica da Taça de Portugal, Jonas respondeu a adeptos do Sporting que entoavam cânticos de apoio ao clube de Alvalade.

No hall VIP do Estádio de Alvalade, um grupo de adeptos do Sporting começou a entoar cânticos de apoio ao Sporting após a vitória dos leões frente ao Benfica. Em imagens divulgadas pela TVI 24 e pelo "MaisFutebol", é possível ver Jonas a não se conter e a responder aos adeptos.

"Têm de respeitar o Benfica", disse o avançado brasileiro ao mesmo tempo que aponta para o símbolo no casaco de fato de treino, acrescentando: "Há quantos anos vocês não são campeões?".

Como resposta, um adepto do Sporting gritou "Jonas, vai para o Brasil" e o avançado das águias não abandonou o recinto sem deixar uma garantia: "Vou ficar aqui para vos ganhar mais vezes".

O Sporting venceu (1-0), esta quarta-feira, o Benfica na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal e garantiu um lugar no Jamor. Os leões vão defrontar, a 25 de maio, o F. C. Porto, que na terça-feira eliminou o Braga.