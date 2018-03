Jonas preocupado com as vítimas da guerra na Síria

Hoje às 18:01 Facebook

Jonas, avançado do Benfica, recorreu, nesta segunda-feira, às redes sociais, para fazer uma chamada de atenção relacionada com as vítimas da guerra na Síria.

O atacante brasileiro das águias partilhou um vídeo em que é possível ver várias imagens fortes do conflito, com a música Mi Mancherai, do norte-americano Josh Groban, em pano de fundo, e deixou uma mensagem em que alerta para o sofrimento que a guerra está a causar às crianças daquele país.

"Acredito... talvez... que a letra desta belíssima canção reflita, 'um pouquinho', o sentimento principalmente das crianças, que por causa da guerra... do ódio... da incompreensão... da intolerância... da ânsia pelo poder e pela dominação... do egoísmo e da falta do devido valor que se deve dar à VIDA... SOFREM diariamente na Síria...", pode ler-se na mensagem.