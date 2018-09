Jonas reage a polémica no Instagram e diz que foi vítima de pirataria

Hoje às 15:27 Facebook

O jogador do Benfica Jonas disse que foi vítima de pirataria informática no caso do "gosto" num comentário, no Instagram, a exigir a demissão de Rui Vitória.

"É completamente falso que tenha colocado qualquer comentário ou ratificado qualquer comentário depreciativo", disse o avançado brasileiro, num comunicado publicado nas redes sociais.

Jonas viu-se envolvido numa polémica depois de alegadamente ter feito "gosto" num comentário de um utilizador do Instagram que exigia a demissão do treinador do Benfica, Rui Vitória.

"A minha conta de Instagram foi pirateada, uma vez mais, algo que já tinha acontecido na semana passada", garantiu o atleta, que explicou ter uma relação de "enorme respeito" com o treinador Rui Vitória.

A confusão com o "gosto" surge no dia seguinte ao empate do Benfica com o Chaves, por 2-2, que coloca em risco a liderança do Benfica na Primeira Liga.