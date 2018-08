Jonas titular no Benfica frente ao Moreirense

Sofia Esteves Teixeira 13 Maio 2018 às 16:50 Facebook

Twitter

O Benfica recebe, este domingo, o Moreirense em jogo a contar para a última jornada da Liga. Jonas, que volta a ser titular, e Salvio, no lugar do lesionado Rafa, são as novidades do onze encarnado.

Para o duelo deste domingo, Rui Vitória não poderá contar com os lesionados Rafa e André Almeida e o castigado Jardel. Do lado do Moreirense, André Micael é o único indisponível.

As águias procuram conseguir o segundo lugar na Liga, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Para isso, terá obrigatoriamente de vencer e esperar um deslize do Sporting, que também este domingo defronta o Marítimo. Já o Moreirense, que ainda está em risco de descida, procura a permanência que, em caso de vitória ou empate na Luz, fica garantida.

Onze do Benfica: Bruno Varela, Douglas, Luisão, Rúben Dias, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Zivkovic, Salvio, Cervi e Jonas

Onze do Moreirense: Jhonatan, Sagna, Iago Santos, Alfa Semedo, Rúben Lima; Ângelo Neto, Rafael Costa, Bilel Aouacheria, Tozé, Arsénio e Ronaldo Peña.

O pontapé de saída está marcado para as 18 horas e a arbitragem estará a cargo de Fábio Veríssimo (Leiria). O videoárbitro será Manuel Oliveira (Porto).