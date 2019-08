Joni Brandão é o novo camisola amarela em etapa ganha por Luís Gomes

Hoje às 18:10 Facebook

Joni Brandão (Efapel) é o novo camisola amarela da Volta a Portugal, com um segundo de vantagem sobre João Rodrigues (W52/F. C. Porto) após terminar em 13.º a sétima etapa, ganha por Luís Gomes (RP/Boavista). Portista Gustavo Veloso terminou em 23.º, ficando a 15 segundos do novo líder.

A chegada a Montalegre, após uma tirada de 156,2 quilómetros desde Bragança, ditou um novo líder da geral, com Joni Brandão a atacar a poucos quilómetros da meta, a anular a desvantagem de 25 segundos que levada do dia anterior e a tirar a camisola amarela ao espanhol Gustavo Veloso, deixando-o com um atraso de 15 segundos.

João Rodrigues ainda tentou segurar para os dragões a liderança da geral, mas cortou a meta 11 segundos depois de Brandão e ficou a apenas um segundo do primeiro lugar.

Na subida da serra do Larouco, Luís Gomes foi o mais forte, mostrando ser o rei da montanha da Volta deste ano.