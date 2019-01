JN Hoje às 18:49 Facebook

Jorge Jesus foi, esta quarta-feira, despedido do Al-Hilal.

Jorge Jesus deixa o comando técnico do Al-Hilal. O treinador teve conhecimento do afastamento do comando técnico após uma reunião com os dirigentes do clube saudita, sabe o JN.

Recorde-se que os responsáveis do emblema desejavam a renovação por mais duas temporadas, algo que o técnico sempre rejeitou. O clube saudita vai emitir um comunicado em breve para oficializar a saída do técnico.