Jorge Casquilha estreia-se no Leixões com vitória

Um golo de Matheus Costa, aos 90 minutos, deu este domingo a vitória ao Leixões por 1-0 sobre o Sporting da Covilhã, em jogo da 15.ª jornada da LigaPro, quebrando uma série de quatro jogos sem vencer.

Na estreia de Jorge Casquilha no comando técnico do Leixões, o único golo do encontro surgiu na sequência de um pontapé de canto de Derick, que o defesa central aproveitou para, de cabeça, decidir um jogo que ameaçava terminar com o 'nulo'.

Com apenas um remate, e sem perigo, até essa altura, a equipa serrana viu fugir um ponto que a retiraria, provisoriamente, da zona de despromoção, enquanto a formação de Matosinhos subiu ao 10.º lugar, cinco pontos acima da 'linha de água'.

Entrada com o pé direito treinador Jorge Casquilha na equipa de Matosinhos, que fez estrear também o médio Zé Paulo numa formação do Leixões que apenas na segunda parte criou ocasiões de perigo.

Roniel (51 minutos), Erivaldo (59), Pedro Henrique (79) e Ceitil (84) finalizaram os lances de maior perigo da equipa da casa, antes da entrada fulgurante de Matheus Costa fazer vibrar os adeptos locais e decidir o jogo.