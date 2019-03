Jorge Costa renova por uma época com o Mumbai City

Nuno Barbosa Hoje às 12:01 Facebook

O clube indiano anunciou, esta terça-feira, a continuidade do treinador português até maio de 2020

"Desde o primeiro dia neste clube tive uma ótima experiência com a administração e com toda a equipa. A estrutura do Mumbai City é totalmente profissional e fez tudo para facilitar o meu trabalho e fazer sentir-me em casa. Não estamos satisfeitos em sair nas meias-finais, mas orgulhosos da temporada que tivemos", afirmou Jorge Costa, na reação à renovação do contrato, por mais uma temporada, com o clube que conta no plantel com o também português, Paulo Machado.

Jorge Costa, com 47 anos, recebeu assim um voto de confiança da direção do Mumbai City, apesar de ter falhado o apuramento para a final da Superliga indiana, ao perder nas meias-finais com o FC Goa (5-2 no agregado das duas mãos), que viria a sagrar-se bicampeão ao ter sido derrotado pelo Bengaluru.

Já com o novo contrato, Jorge Costa prepara o próximo compromisso do clube indiano, marcado para 29 deste mês, e referente aos oitavos de final da Taça da Índia, frente ao Chennaiyin. Recorde-se que, enquanto treinador, o antigo central, entre outros, do F. C. Porto e da seleção nacional, já representou Braga, Olhanense, Académica, Cluj (Roménia), AEL Limassol (Chipre), Anorthosis (Chipre), seleção do Gabão, CS Sfaxien (Tunísia), Arouca, Tours (França) e, agora, os indianos do Mumbai City.