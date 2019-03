Jorge deixa F. C. Porto e assina pelo Santos

Hoje às 11:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Clube brasileiro oficializou a contratação do lateral que não vingou no Dragão.

O lateral Jorge, que iniciou a época no F. C. Porto, por empréstimo do Mónaco, já é jogador do Santos. O emblema de São Paulo anunciou, esta quinta-feira, a chegada do esquerdino, também cedido pelos monegascos, até ao final de 2019.