Jorge está de saída do F. C. Porto e Santos é o destino

Jorge está prestes a ser emprestado pelo Mónaco ao Santos, após não ter singrado no F. C. Porto.

Fora das opções de Sérgio Conceição, Jorge está prestes a desvincular-se do F. C. Porto para rumar ao Santos, por empréstimo do Mónaco. O lateral-esquerdo estava cedido pelos monegascos até ao final da época aos dragões, mas estes aceitaram terminar mais cedo o acordo e o regresso ao Brasil é praticamente uma certeza.

De acordo com o "Globoesporte", só falta Jorge assinar para a transferência para o Santos ficar concluída, pois os exames médicos foram cumpridos com sucesso. Após o F. C. Porto ter aceitado libertar o lateral-esquerdo o peixe chegou a um entendimento com o Mónaco, pelo que nas próximas horas a contratação deve ser oficializada.

Contratado pelo F. C. Porto no início da temporada para rivalizar com Alex Telles por um lugar no lado esquerdo da defesa, a verdade é que Jorge nunca conseguiu impor-se e deixa os azuis e brancos com apenas 152 minutos de utilização, divididos por três jogos.