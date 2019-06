Jorge Fernandes ruma à Turquia por empréstimo do F. C. Porto

Hoje às 20:59, atualizado às 21:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O defesa-central Jorge Fernandes vai rumar à Turquia para representar o Kasimpasa, emblema de Istambul, emprestado pelo F. C. Porto por uma época.

O jogador, de 22 anos, que tem vínculo com os dragões até 2022, representou na última temporada e meia o Tondela, clube pelo qual fez 37 jogos e marcou um golo. Na época passada, o clube turco terminou na 14.ª posição.

Génova: O italiano Aurelio Andreazzoli foi confirmado, esta sexta-feira, como novo treinador do emblema italiano para as próximas duas temporadas, durante as quais irá trabalhar com os jogadores portugueses Pedro Pereira e Miguel Veloso.

Xanthi: O guarda-redes Vítor São Bento, que na época passada jogou no Sp. Covilhã, da LigaPro, é reforço do 12.º classificado da Liga grega em 2018/19, tendo assinado contrato válido por duas temporadas. O jogador, de 26 anos, esteve esta sexta-feira na Grécia a realizar exames médicos e rubricar o vínculo.