Jorge Jesus: "O William não precisava de fazer a falta daquela forma"

"Era importante ganhar e não sofrer golos. Fizemos as duas coisas", declarou Jorge Jesus, satisfeito, após a vitória em Alvalade frente ao Viktoria Plzen, em jogo da Liga Europa.

"É verdade que podíamos sair daqui com mais um golo, tivemos oportunidades claras, pelo Mathieu e Bruno Fernandes. Mas também é verdade que eles, sem terem grandes oportunidades, também nos apertaram no fim do jogo. Isto não é como jogar para o Campeonato Nacional, para três pontos. A equipa tem de ter uma ideia completamente diferente do jogo, com bola e sem bola, podendo irritar os adeptos. É assim que se joga a dois jogos, com segurança, sem colocar em risco o resultado e a equipa", começou por analisar Jorge Jesus.

O técnico dos leões analisou, ainda, os cartões amarelos dados a William Carvalho e Mathieu, que impedem os jogadores de darem o contributo na segunda mão dos oitavos de final, na próxima quinta-feira, na República Checa, prometendo fazer uma proposta à UEFA.

"Tínhamos seis jogadores em risco, ficaram de fora dois. Podiam fica de fora noutras situações, mas não naquelas jogadas, o William não precisava de fazer a falta daquela forma", defendeu. "Em seis ficámos com dois fora. Também temos a desvantagem de virmos da Champions e os cartões não limpam nada. Por isso é que temos mais cartões do que os outros. Devia-se limpar os cartões quando se muda de competição. Tenho de voltar à UEFA para por este problema", acrescentou.

Jorge Jesus salientou a boa exibição de Fábio Coentrão que esta quinta-feira foi muito aplaudido pelos adeptos e fez a assistência para o primeiro golo dos leões. "O Fábio tem uma coisa que muitos jogadores não têm. Pode estar cansado, pode estar a morrer, mas tem energia, vontade e manda-se para a luta com coragem. Há jogadores que quando estão cansados morrem ali, este não, mesmo cansado lança-se para a frente", disse o técnico leonino.