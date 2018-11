Jorge Jesus: a amizade pelo Benfica, o golo de Kelvin e o ataque a Alcochete

Hoje às 16:12 Facebook

Apesar dos sucessos somados na liderança o saudita Al-Hilal, onde chegou no início da época, Jorge Jesus promete um regresso rápido ao futebol português. Em entrevista ao jornal "A Bola", na sexta-feira, o técnico português falou sobre a casa onde passou seis anos, recordou alguns momentos marcantes da carreira e mostrou-se "surpreendido" face à detenção de Bruno de Carvalho.

Confrontado com as declarações de Vieira à BTV, que deixou a porta aberta a um eventual regresso de Jesus à Luz, o antigo treinador das águias esclareceu que nunca foi sondado pela direção do Benfica para voltar, mas destacou a amizade que tem pelo dirigente benfiquista e admitiu que deve ao clube encarnado a visibilidade que tem enquanto técnico de futebol.

"Bom, primeiro o Benfica tem treinador e tenho de respeitar o treinador do Benfica", começou por dizer Jesus, acrescentando depois que também ele passou por "situações complicadas" semelhantes às quais Rui Vitórias está a viver.

"Segundo, o Benfica nunca falou comigo para regressar a Portugal. Nunca! Terceiro, foram seis anos de Benfica. Tenho uma amizade muito forte com gente do Benfica, principalmente com o presidente Luís Filipe Vieira, mas isso não dá para pensarmos que só por esse motivo vou regressar ao Benfica. O trabalho no Benfica se calhar levou-me à Arábia Saudita", continuou, para depois destacar o papel do clube na sua carreira.

Sou conhecido no mundo graças ao Benfica

"O Benfica é um nome muito grande. Tive várias hipóteses de transferir-me para grandes clubes, Mónaco, Valência, Atlético de Madrid... Mas achei sempre que não era a melhor altura para deixar o Benfica. O futebol vive do momento", continuou o técnico de 64 anos.

Perante uma tirada provocadora do jornalista - "Existe um ditado que diz 'Não se deve voltar onde foi feliz'" -, Jorge Jesus respondeu à letra: "Também se pode dizer ao contrário e usar aquele ditado que diz "bom filho a casa torna" [sorrisos] Na verdade, foi o que fiz no Benfica que me projetou no mundo. Toda a gente me conhece como 'coach' do Benfica... Sou conhecido no mundo graças ao Benfica."

O golo de Kelvin aos 92 e Jesus ajoelhado

Parecia que me tinham dado um tiro na cabeça

Na mesma entrevista, Jorge Jesus foi instado a comentar alguns dos episódios mais marcantes da carreira. Na lista, está o momento em que se ajoelhou no Estádio do Dragão, no F. C. Porto - Benfica da época 2012/13, quando, aos 92 minutos, um golo de Kelvin aproximou o título portista no campeonato, confirmado um jogo depois.

"Lembro-me perfeitamente. É um lançamento a nosso favor, perto da grande área do F. C. Porto, no banco do Porto tudo morto. Um pontapé de desespero, não me recordo, o meu lateral manda a bola para o Cardozo, que a perde. O Moutinho dá um pontapé e nasce aí o golo. Parecia que me tinham dado um tiro na cabeça. A minha reação foi essa. Às vezes falo com o Vítor (Pereira) sobre isso", lembrou.

Envolvimento da Juve Leo e Bruno de Carvalho no ataque a Alcochete

Questionado sobre a posição face às detenções de Bruno de Carvalho e "Mustafá", suspeitos de ligação ao ataque a Alcochete, Jorge Jesus demonstrou-se "surpreendido" e adiantou que foi a crise em Alvalade que o fez ir para a Arábia Saudita, onde, apesar dos esforços de Sousa Cintra para fazê-lo voltar, Jesus acabou por ficar.

Elogiou a escolha de José Peseiro, "que estava a fazer um trabalho bom dentro do número de jornadas que esteve à frente da equipa", e disse desconhecer a carreira do holandês Marcel Keizer, atual treinador do Sporting. Sobre Frederico Varandas, o técnico do Al-Hilal não poupou elogios: "Frederico Varandas tem muita qualidade para o projeto que abraçou. Tem experiência na convivência com treinadores, jogadores e gente do futebol. Varandas é um homem que não tem medo de tomar decisões."