Jorge Jesus: "A nossa intenção é ficar até sábado"

Treinador do Sporting garantiu que o objetivo dos leões é ficar até à final e salientou a qualidade das duas equipas, que ainda não perderam para as competições nacionais.

"O Fernando Santos é que fez a mala e acertou. A nossa intenção é ficar até sábado. Isso é sinónimo de que acreditamos muito no nosso valor e que temos toda a qualidade e todo o valor para poder vencer o nosso rival. Nós e o F. C. Porto somos as equipas que ainda não perderam para as competições nacionais", começou por analisar.

O técnico dos leões salientou, ainda, a dificuldade do encontro, o primeiro clássico de quatro que se avizinham entre as duas equipas.

"Este ano nós e o F. C. Porto estamos, por força da qualidade das equipas, estamos a disputar vários troféus. É sinal de objetividade em relação a títulos. Todas as equipas têm pontos fracos e fortes e trabalhamos em cima disto. Vamos tentar explorar esses pontos, como vai fazer o F. C. Porto em relação ao Sporting. Vai ser jogo muito tático, muito apertado, com poucos espaços. Pode ser decidido por alguma jogada individual de qualquer parte. Ambas as equipas vão ter muita dificuldade em impor o seu jogo porque ambas defendem muito bem.".

Relativamente ao último jogo no Bonfim, que acabou com um empate (1-1), Jorge Jesus salientou que não é um jogo que mancha a época de uma equipa.

"Não é um jogo, ao fim de vinte e muitos jogos, que define se a equipa está bem ou mal. O que define é a extensão dos jogos e na extensão dos jogos a equipa tem vindo a ganhar. Não é o jogo com o V. Setúbal que vai afetar o que a equipa tem feito até hoje", concluiu.